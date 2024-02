Mattarella difende Meloni | “Violenza intollerabile” E Schlein rompe il silenzio | “Ha ragione”

Mattarella difende Meloni da "violenza" e "volgarità"

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 24 febbraio 2024) Prima la protesta dei sindaci campani guidati Vincenzo De Luca, poi le proteste in Toscana e il cartonato bruciato in piazza durante una manifestazione. Passando per scritte di insulti e intimidazioni. Il Pd è stato accusato di aver taciuto davanti allo scontro tra il governatore della Campania e la premier Giorgiae dopo una settimana di, è intervenuto il presidente della Repubblica Sergioad esprimere la solidarietà alla presidente del Consiglio: “Si assiste a un’serie di manifestazioni di: insulti, volgarità di linguaggio, interventi privi di contenuto ma colmi di aggressività verbale. Perfino effigi bruciate o vilipese più volte, della stessa presidente del Consiglio, alla quale va espressa piena solidarietà”. (Ansa Foto) – ...