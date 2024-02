Mattarella chiama Piantedosi. "I manganelli sui ragazzi esprimono un fallimento"

Leonardo Lotto, Cavaliere della Repubblica: «Onore immenso.La telefonata del Quirinale mi ha lasciato senza fiato»: Il 25enne di Aosta, paralizzato dopo un incidente, verrà nominato da Mattarella Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana ...corriere

Palestina, Di Battista al corteo di Milano: “La posizione del Pd È tutto e il contrario di tutto. Fassino e Gasparri identici”: “Sono qui per una questione di umanità, è in atto un tentativo di pulizia etnica ad opera di Israele che sta compiendo terrorismo di stato nel silenzio generale. Ma la cosa più ignobile per me è il si ...ilfattoquotidiano

Scontri a Pisa, Mattarella chiama Piantedosi: “I manganelli contro i ragazzi esprimono un fallimento”: Quei manganelli usati contro i ragazzi che partecipavano ai cortei pro-Palestina a Pisa “esprimono un fallimento“. È la presa di posizione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che all’i ...ilfattoquotidiano