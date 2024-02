Mattarella chiama Piantedosi I manganelli sui ragazzi esprimono un fallimento

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 24 febbraio 2024) AGI - "Con iun". Sergiovede le immagini delle cariche della Polizia contro gli studenti a Pisa e alza la cornetta perre il ministro dell'Interno. Troppi gli episodi di questi ultimi mesi, in cui si è passati direttamente alla repressione, senza tentare la strada del dialogo davanti a manifestazioni non particolarmente pericolose. Non è una telefonata inusuale, il rapporto con Matteoè di lunga data, semmai è più inusuale che il richiamo del capo dello Stato venga reso pubblico. Ma certe braci è meglio spegnerle subito, prima che divampino. Per questo ieriha espresso solidarietà a Giorgia Meloni, oggetto di insulti e di gesti simbolici ma non per questo meno ...