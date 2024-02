Massimo Donati: “A chi piace il calcio, piace l’Atalanta. Gasperini non ha motivi per andare via”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 24 febbraio 2024) Con il suo trasferimento nel 2001 al Milan per 30 miliardi delle vecchie lire, 15 milioni di euro di oggi,è diventato uno dei primi “figli di Zingonia” lanciati dale arrivati ad affermarsi in Serie A. Oltre 300 presenze in Serie A, 90 in Serie B, un’avventura in Scozia sia da calciatore, al Celtic, sia da allenatore. La sua seconda carriera lo ha portato a 42 anni alla guida del Legnago, club della provincia di Verona che ha preso in mano in Serie D nell’estate del 2022 e nel giro di un anno portato subito in C. Lunedì (26 febbraio) vivrà una sorta di “sfida del cuore”, visto che la sua squadra affronterà l’Under 23 di mister Modesto, che all’andata vinse 1-0 con un gol di Cissé nel recupero. I giovani nerazzurri respirano aria di playoff, così come i biancazzurri di, settimi con 40 ...