Mary di Danimarca, nuove polemiche su suo marito Federico

(Di sabato 24 febbraio 2024) Non si placano leintorno a, Re edidiche, a poco più di un mese dall’Incoronazione attira ancora su di sé l’attenzione dei danesi. Pare infatti che, invece di occuparsi delle sueincombenze da Sovrano, abbia trascorso una lunga vacanza sulla neve insieme alla moglie e ai quattro figli. Dopo poche settimane di riposo, quindi, tocca ancora alla Regina Margrethe II tenere le redini della Monarchia. Lei assicura la reggenza mentre il figlio si gode le vacanze presso lo chalet svizzero Verbier. Le vacanze che non sono piaciute ai danesi L’insider Reale Lars Hovbakke Sørensen ha espresso il suo stupore, misto a disappunto, sulle colonne del quotidiano Se og Hør: “È un po’ insolito. Non esiste alcun precedente di un Re che vada in vacanza ...