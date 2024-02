Marni è tornato a Milano (e non potremmo esserne più felici)

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dopo aver completato il suo giro intorno al mondo, da New York a Tokyo, passando per l’inevitabile Parigi, Francesco Risso ha riportatoa casa, E questa è già un’ottima notizia. Lo è perché il talento di Risso è puro e cristallino, folle e imprevedibile, quello che mancava in una Fashion Week come quella milanese che stava iniziando a diventare eternamente uguale a se stessa. La moda per Risso è un gioco, un’attività ludica che ha le sue radici nell’infanzia. Lo si capiva dall’invito alla show per la collezione Autunno/Inverno 2024, una scatolina con all’interno un gesso e altri oggetti riconducibili al gioco, ma anche dalla location, una serie di ambienti completamente ricoperti di carta che richiamavano una caverna.Autunno/Inverno 2024 Courtesy of the brandAutunno/Inverno 2024 Courtesy of the brand L’infanzia, ...