Mario Sechi | errori e orrori | due anni di guerra

Ucraina, due anni di errori e orrori. E una sola certezza: è una battaglia di civiltà

(Di sabato 24 febbraio 2024) Due. Il 24 febbraio del 2022, il giorno in cui Vladimir Putin annuncia l'invasione dell'Ucraina, lo ricordo come un bagliore. Come il pomeriggio dell'11 settembre 2001, gli attentati alle Torre Gemelle a New York; come il 31 dicembre 2019, quando la Cina diede in ritardo all'Oms la notizia della “misteriosa polmonite”, epicentro a Wuhan; come la morte del generale iraniano Qassem Soleimani, ucciso il 3 gennaio del 2020 da due missili Hellfire a Baghdad; come il ritiro delle truppe americane da Kabul, il 30 agosto 2021, l'immagine del generale Chris Donahue che sale sull'aereo, l'ultimo soldato; come la mattanza di Hamas in Israele, la caccia all'ebreo del 7 ottobre 2023. Fatti che hanno plasmato un altro mondo, quello in cui viviamo. Il 24 febbraio del 2022 Putin dichiaròall'Occidente, senza mai pronunciare la parola ...