Marinozzi | «Inter tra i top club in Europa Si difende con il pallone»

Marinozzi: "Arnautovic non è da Inter, lo dice il suo percorso. Può andare in difficoltà"

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 febbraio 2024) Andreaparla su Sky Sport della stagione dell’e del livello raggiunto dai nerazzurri non solo in Italia, ma anche in. ALTO SPESSORE –parla così: «L’è di un’altra cilindrata. Nel secondo tempo l’Atletico Madrid ha un’occasione con Lino, dal momento successivo i nerazzurri tengono palla per 3 minuti e 12 secondi. Si difendono con il, capiscono il momento per gestire palla. Hanno aumentato il livello di conoscenza e di capacità di lettura della partita. L’adesso è tra i topeuropei, è là con le altre grandi squadre come Real Madrid e Manchester City».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...