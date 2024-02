Marco Valle in “Viaggiatori straordinari”: un’umanità raccontata attraverso la narrazione di vite straordinarie

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 24 febbraio 2024) Bergamo. “Alzi la mano chi di noi non ha mai sognato di viaggiare verso terre sconosciute, scoprire città perdute, incontrare popoli misteriosi… Insomma, chi non ha fantasticato, almeno per un breve attimo, sul mito dell’esploratore? Certo, oggi ogni luogo sulla Terra è raggiungibile e, almeno virtualmente, visitabile. Basta un clic sulla tastiera e si parte. Un altro clic e si ritorna. È la modernità, già la modernità… Un tempo viaggiare era cosa ben diversa. Molto più difficile e impegnativa. Le distanze si misuravano in giorni, in settimane, mesi. Talvolta anni. Solo alcuni – non più di qualche migliaio tra i personaggi più eccentrici, più intraprendenti, più curiosi, ma anche più folli – osarono inoltrarsi, lungo sentieri perigliosi, in lande sconosciute sfidando pericoli e guai d’ogni sorta. Gli esploratori, appunto; uno strano club di coraggiosiche ...