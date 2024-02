Marco D’Amore incontra il pubblico per l’anteprima esclusiva di Caracas

L'attore e regista casertano D'Amore incontra il pubblico all'anteprima di 'Caracas'

Marco Rossetti è l'attore che interpreta, sin dalla seconda stagione, il ruolo di Damiano Cesconi in Doc-Nelle tue mani. Nel suo lavoro non si è mai tirato ... (fanpage)

CINEMA - Marco D’Amore incontra il pubblico a UCI Casoria e UCI Cinepolis Marcianise per l’anteprima di Caracas: A rendere l’anteprima del film ancora più unica sarà la presenza in sala del regista e attore Marco D’Amore, che racconterà al pubblico la sua nuova opera. D’Amore incontrerà gli spettatori di UCI ... napolimagazine

Marco Mengoni e Mahmood, una canzone insieme: Alla fine, pare, accadrà. Marco Mengoni e Mahmood potrebbero presto pubblicare un singolo insieme. I due artisti sono stati protagonisti di Sanremo 2024 e di centinaia di meme e reazioni social circa ... gay

Marco D'Amore e Toni Servillo protagonisti di "Una serata con...", in diretta dal The Space Cinema Napoli: È possibile acquistare i biglietti per “Caracas”, partecipando all’anteprima e all’evento dal vivo con Marco D’Amore, Toni Servillo e Lina Camélia Lumbroso, sul sito ufficiale di The Space Cinema al ... comingsoon