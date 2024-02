Marcello Molfino | chi è l’ex marito di Francesca Barra | “Gli attacchi haters mi distrussero”

Chi è il primo marito di Francesca Barra, Marcello Molfino e quanti figli hanno? • TAG24

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 febbraio 2024)di, giornalista dalla quale ha avuto tre figli. Attualmente di lavoro fa il Project Manager per La Gazzetta dello Sport, ma in passato è stato anche Channel Manager per la Gazzetta TV. L’incarico di Channel Manager, inoltre, lo ha svolto anche prima ancora per Dove TV dal 2009 al 2013 (canale sky 412) e per il canale Caccia e pesca (sky 235-236) periodo in cui era responsabile di programmazione, produzione, acquisti, promozione e budget dei canali assegnati. Laureato in scienze ambientali all’Università degli Studi di Milano – Bicocca, ha poi preso la strada del giornalismo facendo un master in videogiornalismo.è stata sposata dal 2005 al 2016 con...