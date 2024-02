Maratona Lopilato | Corsa in sicurezza

Bologna Marathon 2024: il percorso della gara

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Tutto sta andando per il verso giusto". Sorride, Teresa, presidente dell’associazione Bologna Marathon che domenica prossima, 3 marzo, porterà in Piazza Maggiore almeno seimila persone, nelle diverse prove previste. Dalla classificaalle 30 chilometri dei portici, senza dimenticare la Run Tune Up (ovvero la mezza) e le distanze per tutte le gambe. "Sta piovendo – dice–, il livello dello smog diminuirà. E domenica prossima avremo il sole". Ma sono altri i punti che rendono sicura Teresa. Lungo il percorso, tra volontari, personale della polizia municipale, ci saranno almeno mille persone che garantiranno il regolare svolgimento della prova e, soprattutto, la salute dei presenti. "Il Comune – incalza– ha già comunicato quali strade saranno interdette al traffico. E per aiutare ...