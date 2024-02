Manifestazione pro Palestina | respinto l’assalto al Consolato americano | vigilessa ferita dal lancio di sassi

Manifestazione pro Palestina a Milano oggi 24 febbraio: 15 mila persone. Città paralizzata, tensioni, bandiere bruciate, agente ferito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 febbraio 2024) Milano – Sono state circa 15.000 le persone che hanno partecipato nel pomeriggio di oggi sabato 24 febbraio allanazionale in sostegno al popolo palestinese e “contro il genocidio di Gaza”. Lo ha confermato in serata la questura, che per l’occasione aveva elaborato un dispositivo di sicurezza ad hoc con una massiccia presenza di agenti lungo tutto il tracciato e la sorveglianza dall’alto della protesta tramite l’utilizzo degli elicotteri.degli Stati Uniti In via Doria – comunica la questura – sono stati effettuati alcuni imbrattamenti, così come in via Vittor Pisani. In piazza Duca D’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, è stata fatta una breve sosta per poi ripartire lungo il percorso previsto. In piazza della Repubblica un gruppo di manifestanti, tra cui alcuni travisati, hanno tentato di imboccare via Turati per ...