Manifestazione a Milano pro Palestina L' Italia sfida i manganelli e scende in piazza

Sabato pomeriggio di cortei a Milano: attesi migliaia in piazza per Palestina e Ucraina

(Di sabato 24 febbraio 2024) Oggi, sabato 24 febbraio, alle 14:30 inle Loreto a, si sono riunite oltre 10.000 persone per manifestare pacificamente e all'unisono contro Israele e per la fine del genocidio palestinese. In marcia fino a fino a Largo Cairoli, accompagnati dal brano di Sanremo firmato Ghali, quel "Cas

Alle 16 in via Carlo Farini 79 a Milano gli attivisti Cdnl - Camera del Non Lavoro sono entrati con i megafoni nel supermercato Carrefour per manifestare a ... (fanpage)

circa 8mila persone stanno prendendo parte al corteo organizzato da Si Cobas per "fermare il genocidio a Gaza": la manifestazione ha preso il via da piazzale ... (fanpage)

UCRAINA. IN CENTINAIA A Milano PER LA MARCIA “VITTORIA PER LA PACE”: (mi-lorenteggio.com) Milano, 24 febbraio 2024 – Oggi, 24 febbraio 2024, tutto il Nord Italia si è riunito a Milano per una Manifestazione dedicata al decimo anno dell’invasione russa in Ucraina e al s ...mi-lorenteggio

Migliaia in piazza a Milano al corteo pro Palestina: sagome dei ministri con le mani insanguinate: Nuova Manifestazione a sostegno del popolo palestinese. Il pomeriggio di sabato 24 febbraio migliaia di persone sono scese in piazza a Milano in un corteo organizzato da associazioni, sindacati e ...tg.la7

