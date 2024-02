Manganellate sugli studenti a Pisa | Fdi | “La causa è la sinistra che spalleggia i violenti” Tajani | “Le forze dell’ordine non si toccano”

Manganellate ai quindicenni. A Pisa e Firenze cariche sugli studenti al corteo pro-Palestina (di S. renda)

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ledella polizia? Sono colpa “della”. Mentre le“non si”. Oltre 24 ore dopo i fatti, ecco le prese di posizioni ufficiali delledi governo su quanto accaduto al corteo pro-Palestina, in cui giovanissimi manifestanti sono stati caricati dagli agenti e in undici sono rimasti feriti. FdI si affida a una nota dell’ufficio stampa: “Fratelli d’Italia difende le regole democratiche di convivenza che si basano sul diritto di manifestare e il dovere di farlo pacificamente e nel rispetto della legge. Lacheè ladei disordini ai quali abbiamo assistito”, è la versione ...

