Manganellate selvagge agli studenti | la polizia a Pisa perde la testa Brutalità inaudita al corteo pro Palestina | protestano i docenti Chiesta la rimozione del questore

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 24 febbraio 2024) In Italia spira vento di cariche edelle forze dell’ordine sugliche manifestano per la. A Firenze glicon i sindacati di base e comunità palestinese hanno provato a raggiungere il consolato americano e sono stati caricati. Momenti di tensione anche a Catania. Ma è ache la reazione dei poliziotti in tenuta antisommossa ha acceso le proteste dell’opposizione. Ildi(giovanissimi e pochi) voleva raggiungere piazza dei Cavalieri ma gli agenti hanno caricato e manganellato. I video dell’eccesso di forza dei poliziotti ieri è rimbalzato sui social, provocando una diffusa indignazione. Sono quattro glifermati. Nelle immagini si vedono due di loro sbattuti con la faccia a terra per ...