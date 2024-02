Manganellate a Pisa | Mattarella sente Piantedosi | «Le forze dell' ordine siano autorevoli | i manganelli con i ragazzi sono un fallimento»

Studenti picchiati a Pisa, Mattarella a Piantedosi: "Autorevolezza non si misura su manganelli"

Mattarella striglia il governo per gli studenti manganellati: LA PROCURA di Pisa, intanto, ha anche aperto un fascicolo sull’operato ... di renderlo più chiaro in rapporto alle operazioni di polizia. E giovedì arrivano le Manganellate dei poliziotti contro gli ...ilmanifesto

Fatti di Pisa, Conte e Schlein chiamano in causa Meloni e Piantedosi ma per FdI “la causa è la sinistra che spalleggia i violenti”: Le violente Manganellate e le cariche sugli studenti al corteo pro Palestina di ieri a Pisa, stanno spaccando la politica ...dire

Da Varese a Luino in piazza per dire no alla guerra: “Prevalga il dialogo”: In piazza Montegrappa il presidio per la pace e la libertà dei popoli convocato dalla Cgil, nel giorno della mobilitazione nazionale con manifestazioni in tutta Italia a due anni dallo scoppio della g ...varesenews