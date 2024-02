Manganellate a Pisa | Floris a La7 | “Il governo Meloni non sa gestire il dissenso | quelle scene ci rendono un Paese di serie B”

Otto e mezzo, Floris e gli scontri a Pisa: "Vergogna e incapacità"

"Se un episodio del genere succede una volta si tratta di un incidente, due volte è una gestione maldestra, tre volte è una vergogna. Quando ci si trova più volte in situazioni del genere diventa una manifestazione di incapacità diil. Questeverranno viste in tutta Europa e in tutto il mondo, e ci renderanno undiB perché non siamo in grado diuna manifestazione di ragazzini". Lo ha detto Giovanni, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, commentando gli scontri e leavvenute aal corteo pro-Palestina.