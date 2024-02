“Mance per le gnocche” | scoppia la bufera per il cartello in un bar | “É sessista”

Il congresso di Forza Italia: LIVE DAI NOSTRI INVIATI A ROMA

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 Il proprietario del bar “Le Ciaccole 2.0”, nel chiostro della biblioteca civile i Pordenone, ha affisso sul salvadanaio sul bancone del locale uncon la scritta “per le”, uno slogan goliardico per convincere gli avventori a lasciare delle. Iniziativa che ha suscitato molte polemiche, ma il titolare Antonio Mazzucchin respinge al mittente le accuse di sessismo che gli sono piovute addosso dai social. La replica del proprietario del bar: “É per beneficenza” Mazzucchin ci ha tenuto a precisare che l’iniziativa è finalizzata a raccogliere fondi per un’associazione locale che si occupa di teatro di strada, cosa che fa ormai da diversi anni, alla quale ha destinato già 1.500 euro. Una cliente in particolare però non ha gradito quello slogan ...

Le attrici sono nude. Non le ho viste; gli spettatori maschi non sono ammessi, solo donne (scrivo questo articolo grazie alle mie informatrici, che ho ... (iodonna)

Mance per le fiere e le solite sagre, ecco l’eredità di Solinas: Mance per le fiere e le solite sagre, ecco l’eredità di Solinas. L’ultimo blitz del presidente uscente, in un giorno sfornate 145 delibere È stato il canto del cigno dell’ormai ex governatore ... lanotiziagiornale

“Mance per gnocche” sul salvadanaio, scoppia la bufera sul cartello esposto in un bar del centro: È scoppiata una bufera al bar "Le Ciaccole 2.0" nel chiostro della biblioteca civica di Pordenone, dopo che sul salvadanaio è stato scritto "mance per le ... leggo

"Mance per le gnocche", scoppia la bufera sul barista del centro di Pordenone: È bastato scrivere “mance per le gnocche” sul salvadanaio perché si scatenasse il finimondo e sul bancone del suo bar, Le Ciaccole 2.0 nel chiostro della ... ilgazzettino