Maltempo fortissimo | allarme di Sottocorona | dove e quando

Allarme maltempo al Nord Italia: violenti temporali, frane, esondazioni e forte vento

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 febbraio 2024) In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7, Paoloha diffuso le ultime previsioni meteo. Che tempo ci aspetta? Se in una prima fase ci sarà un'attenuazione del, poi la pioggia tornerà ad avere la meglio. "Piogge in attenuazione al Nord, ma ancora, soprattutto in Lombardia con qualche fenomeno intenso, e fra Liguria e Toscana. Le isole e il Sud, la parte tirrenica, con zone con fenomeni intensi abbastanza isolate ma forte. Sulle altre zone o qualche debole precipitazione o neanche quella": parole, queste, che fanno ben sperare chi ha organizzato qualche gita per la giornata di oggi, sabato 24 febbraio. Domani ilsi attenuerà ulteriormente "al Nord, al Centro e in Sardegna". Ma, analizzando attentamente, dalla carta si nota come essi si intensifichi "sullo ...