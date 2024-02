Maldini e Pessina stendono la Salernitana | il Monza sogna l’Europa

Salernitana-Monza 0-2: gol di Maldini e Pessina

(Di sabato 24 febbraio 2024) I brianzoli salgono a quota 36 in classifica, mentre i granata restano fermi a 13 Seconda vittoria di fila e quinto risultato utile consecutivo per ilche si impone 2-0 in trasferta sulla, sempre più ultima in classifica e con le speranze di salvezza ridotte al lumicino, grazie ai gol di