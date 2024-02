Macron non partecipa al G7 | lo sgarbo a Meloni e il valore simbolico dell' assenza che offusca l' unità tra gli alleati

Eliseo, Macron non partecipa al G7, al suo posto Séjourné - Ultima ora - Ansa.it

Meloni fa il G7 a Kiev, passerella con Zelensky. Macron la snobba: “Impegni con agricoltori”. E lei: “Ha avuto una giornata difficile”: Giorgia Meloni è a Kiev per il primo G7 sotto la presidenza italiana. La premier ha scelto la capitale ucraina, in occasione del secondo anniversario della guerra, per una passerella cominciata già al ...ilfattoquotidiano

Macron non partecipa al G7, lo "sgarbo" a Meloni: cosa significa la sua assenza: Appello al completo, meno uno. Emmanuel Macron salta la riunione del G7, la prima sotto la presidenza italiana. Il leader francese non parteciperà alla videoconferenza presieduta dalla premier Giorgia ...leggo