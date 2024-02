Macron diserta il G7 per il Salone dell’Agricoltura di Parigi Tafferugli e cori contro il presidente | “Dimettiti” video

Lo sgarbo di Macron al debutto di Meloni: diserta il G7 a Kiev e invita i leader a Parigi

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il grande assente del G7 di Kiev è Emmanuel, che hato anche laconferenza presieduta dal premier Meloni: al suo posto è infatti intervenuto il ministro degli Esteri, Stephane Sejourne. Ilfrancese ha scelto di rimanere a, con la motivazione ufficiale della gestione della crisi con gli agricoltori. Di certo, la scelta di rimanere in patria ha creato notevoli problemi di ordine pubblico nella capitale francese.ha tagliato il nastro del padiglione principale delcon ben 4 ore di ritardo, a causa delle durissime contestazioni e degli scontri tra agricoltori e polizia. Mentre si celebrava la cerimonia, come si vede daidiffusi dai media francesi, si sono sentiti i ...

Meloni: In Ucraina si combatte…": (Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2024 "Se le cose fossero andate come nel sentimento di chi invadeva questa guerra sarebbe durata tre giorni. Noi continuiamo a garantire il… Leggi ... informazione

IL VIDEO. Meloni a Kiev: Ucraina combatte anche per nostra libertà, Italia c'è: "Se le cose fossero andate come nel sentimento di chi invadeva, questa guerra sarebbe durata tre giorni. (Il Messaggero Veneto) Emmanuel Macron, si apprende dall’Eliseo, non parteciperà alla riunione ... informazione

Meloni porta il G7 da Zelensky. Aiuti per 10 anni all'Ucraina. Sgarbo Macron: Non ci sarà Macron. Come scrive Repubblica, "motivi di agenda, dicono a Parigi. Il capo di Stato è atteso al Salone dell’agricoltura per un confronto con i sindacati che, visti i toni della vigilia, ... affaritaliani