Ma l’America ha lasciato sola l’Europa in Ucraina

Zelensky: "Senza aiuti Usa a Kiev, l'Europa sola contro Putin"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Comunque andrà a finire al Congresso, la querelle in corso da mesi negli Stati Uniti sugli ulteriori aiuti da inviare all’mostra la reticenza di una parte dell’establishment americano a impegnarsi in Europa, lasciando sempre più solo il Vecchio continente sia di fronte alla sfida militare della Russia che alle conseguenze economiche della guerra. Mentre a inizio mese l’Unione europea sbloccava un altro pacchetto da 50 miliardi di euro di contributi a favore di Kiev e promuoveva l’aumento della produzione di munizioni belliche per rifornire le forze armate ucraine, da metà gennaio gli Usa hanno fermato – per mancanza di fondi – ogni nuova forma di assistenza (anche militare) al governo di Volodymyr Zelensky che, nelle ore in cui scriviamo, sta perdendo il controllo di Avdiivka di fronte all’avanzata russa in Donbass. La situazione è talmente grave che negli ...