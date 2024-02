Incidente sulla Saluzzo-Savigliano: un'auto esce di strada

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nel 2011 aveva appena detto sì alla Rossa ma si schiantò nei rally. Ora si è ripreso il Cavallino per Le Mans

"L'unica ferita ancora aperta è aver perso la Ferrari F1": Robert Kubica ricorda così la sua resurrezione dopo l’incidente al rally di Andora del 6 febbraio 2011. ilgiornale

Ragazza ferita in una discoteca di Trani, quattro arresti: La Polizia di Stato di Bat sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, ha eseguito 4 ordinanze di misure cautelari, 1 in carcere e 3 agli arresti domiciliari nei co ... traniviva

Trani, ragazza ferita da un proiettile dopo rissa in discoteca: 4 arresti: La giovane, di Trinitapoli, è stata ferita con un colpo d'arma da fuoco ... È stato accertato come la giovane fosse del tutto estranea ai fatti e che avesse come unica colpa quella di trovarsi nel ... lagazzettadelmezzogiorno