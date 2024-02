L' Ucraina riceve dal G7 legami duraturi e pacche sulle spalle Zelensky taglia corto | Più armi | subito

L'Ucraina riceve dal G7 legami duraturi e pacche sulle spalle. Niente di nuovo sul fronte occidentale (di G. Belardelli)

Giuseppina Casarin di "Voci dal mondo", il coro multietnico nato in via Piave, tra i trenta "eroi" scelti da Mattarella. «Sono onorata»: MESTRE - «Mi sento onorata per questo riconoscimento, che però non va a me, ma anche a tutti quelli che lavorano a questo progetto, un'esperienza vincente che continua essere ...ilgazzettino

Abbattuto un altro aereo spia russo Kiev rivendica il successo, ma fonti di Mosca: «Colpito da fuoco amico»: I russi hanno perso un altro A 50: non un mezzo qualsiasi ma un prezioso aereo radar indispensabile in numerose missioni. Il velivolo si è schiantato al suolo nella notte di venerdì a sud di Rostov su ...corriere

L'Ucraina riceve dal G7 legami duraturi e pacche sulle spalle. Niente di nuovo sul fronte occidentale: Lo sgarbo di Macron e il bubbone di Piantedosi guastano l'esordio della presidenza italiana, con Meloni a Kiev. All'amarezza di fondo sull'andamento della ...huffingtonpost