Lucchese, trasferta amara. Rossoneri beffati da Merola: vince il Pescara

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 – Ilbatte lagrazie al gol realizzato danel primo tempo. Classico schieramento 3-4-3 per la, con Gorgone, che deve fare a meno di Tiritiello squalificato. Così manda in campo in porta Chiorra, difesa a tre con Sabbione, Gucher e Benassai. A centrocampo due novità sugli esterni con Fazzi e De Maria al centro Tumbarello e Cangianiello, in avanti Rizzo Pinna, Magnaghi, Disanto. Laparte bene e al 3’ ci prova con Disanto, ben servito da Magnaghi, ma il numero undici rossonero calcia clamorosamente a lato. Ilsi fa vedere all’11’ con Cuppone, che riesce a girarsi, ma Chiorra arriva prima di Cangiano. Nuovo pericolo al 20’ per la Luchese, con Cuppone, che centra la traversa dal limite dell’area di ...

Pescara-Lucchese 1-0, Bucaro parte con 3 punti: cronaca, tabellino e voti: Nel prossimo turno prima trasferta della gestione Bucaro ... su velocità e verticalizzazioni la manovra sempre sembre potenzialmente pericolosa, ma la Lucchese in extremis riesce sempre a bloccare sul ...ilpescara

Lucchese a caccia dei 3 punti a Pescara: le formazioni (1-0): È questo l’obiettivo della Lucchese che, dopo il pareggio ad Alessandria contro la Juventus Next Gen, scende in campo per affrontare il Pescara allo stadio Adriatico. Una partita complicata in cui i ...luccaindiretta

DIRETTA/ Pescara Lucchese video streaming tv: cosa ci dicono le ultime sfide (Serie C, 24 febbraio 2024): Si apre il sipario su quella che sarà la diretta di Pescara Lucchese, incontro valido per il 28esimo turno di Serie C che si giocherà all’ora X di oggi, 24 febbraio alle ore 16:15. Gli abruzzesi sono ...ilsussidiario