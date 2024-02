Lucchese, trasferta amara. Rossoneri beffati da Merola: vince il Pescara

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 – Ilbatte lagrazie al gol realizzato danel primo tempo. Classico schieramento 3-4-3 per la, con Gorgone, che deve fare a meno di Tiritiello squalificato. Così manda in campo in porta Chiorra, difesa a tre con Sabbione, Gucher e Benassai. A centrocampo due novità sugli esterni con Fazzi e De Maria al centro Tumbarello e Cangianiello, in avanti Rizzo Pinna, Magnaghi, Disanto. Laparte bene e al 3’ ci prova con Disanto, ben servito da Magnaghi, ma il numero undici rossonero calcia clamorosamente a lato. Ilsi fa vedere all’11’ con Cuppone, che riesce a girarsi, ma Chiorra arriva prima di Cangiano. Nuovo pericolo al 20’ per la Luchese, con Cuppone, che centra la traversa dal limite dell’area di ...