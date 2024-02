Luca Nannipieri parla dei classici

Cosa sono i classici. Lectio magistralis del critico d'arte Luca Nannipieri il 24 febbraio

(Di sabato 24 febbraio 2024) Oggi alle 17 la sala Gestri della biblioteca Lodovici ospita il penultimo incontro della rassegna letteraria ‘Il Pensier Lib(e)ro’, organizzata dall’associazione Qulture con il contributo del Comune di Carrara e in collaborazione con Mondadori Bookstore. L’ospite di questo appuntamento è, uno dei massimi esperti di storia dell’arte, con la lectio magistralis ‘Cosa sono i’. Un discorso che prende le mosse da una constatazione di fondo: non si può dare per assodato che isiano quelli che convenzionalmente reputiamo tali, perché, assumendo questo dato in apparenza irrefutabile, di fatto finiremmo per precluderci gran parte della meditazione su ciò che classico è ed è stato.