L’ora della diplomazia in Ucraina | l’ex ambasciatore Francesco Bascone a TPI | “Dobbiamo tornare a trattare”

Dopo due anni di guerra in Europa, è venuta l'ora di negoziati di pace

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 24 febbraio 2024) Fallita la controffensiva di Kiev, si prospetta una lunga guerra d’attrito che può finire per allontanare gli Stati Uniti e indebolire l’Occidente agli occhi del mondo. Esiste una strada più breve per uscire da questa impasse?«Chiaramente, una guerra prolungata non gioverebbe a nessuna delle parti coinvolte. È inevitabile che in una lunga guerra di attrito il Paese con risorse più limitate, ovvero l’, sia perdente. A più riprese è stato ipotizzato che la Russia si stesse avvicinando al punto di esaurimento delle proprie risorse economiche e belliche e potesse quindi essere disponibile ad un accordo che prevedesse il suo ritiro da una parte dei territori occupati in cambioneutralità dell’. Credere che le sanzioni potessero indebolire la Russia al punto da fermare la sua aggressione è stato ingenuo. Le sanzioni ...