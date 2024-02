Longhi: "In giro non vedo attaccanti come Dzeko e Lukaku, neanche sacrificando Barella"

Longhi: «Lukaku e Dzeko già affermati anche senza Lautaro Martinez»

Bruno Longhi si esprime su Lukaku e Dzeko, che hanno avuto come compagno di reparto Lautaro Martinez all'Inter. Il giornalista sottolinea la loro carriera.

GIÀ affermati? A Radio Sportiva, Bruno Longhi risponde ad un ascoltatore, secondo cui sia Thuram, che Lukaku e Dzeko avrebbe giovato dell'aiuto di Lautaro al loro fianco: «Si tratta di giocatori diversi e importanti. Thuram lo stiamo scoprendo adesso, ma Lukaku e Dzeko hanno avuto una grande carriera anche senza Lautaro Martinez. Poi avere al fianco un attaccante completo come Lautaro aiuta a fare bene, come nel caso del bosniaco, il quale – trovandosi quasi a fine carriera – ha trovato nuova linfa».

