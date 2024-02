Longevità da record: presi in carico 230 anziani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sono circa 230 gliindal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Un numero considerevole per una realtà di 6.300 abitanti: cifre che rappresentano la cartina tornasole dell’andamento demografico e dell’innalzamento costante dell’età dei residenti. Le due cittadine contano infatti ben 225, ovvero residenti over 65, ogni 100 giovani under 14. Uno dei dati più alti del Forlivese: nei 14 comuni dell’Unione sono 212 gliogni 100 ragazzi (è di 199 a 100 il rapporto a livello regionale). In terra termale negli ultimi 5 anni il saldo naturale tra nascite e morti è stato di -273 per un calo del 3% della popolazione. Se da un lato si assiste con favore all’allungamento della vita, è altresì vero che lapresenta il conto: crescono, infatti, i ...