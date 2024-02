L'omicidio è già reato. Non servono varianti linguistiche

(Di sabato 24 febbraio 2024) In Italia esiste solo l', inteso come soppressione volontaria di una vita umana per mano di un altro essere umano: eccezioni sono il suicidio (dove una vita umana fa tutto da sola) e il deicidio, concetto indicato per l'uccisione di Gesù Cristo