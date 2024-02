Lo stalker rimpatriato | Ti sposerò a tutti i costi E invia 100mila messaggi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 febbraio 2024) di Marianna Vazzana Le telefonate continue. Più di. E poi la presenza costante per 7 anni, come un’ombra che la seguiva nei luoghi che frequentava, sbarrandole anche il passo o bloccando la porta dell’ascensore nel suo stesso palazzo. L’incubo per la vittima, una ragazza italiana, è finito ieri, quando la polizia di Stato ha eseguito a Milano un provvedimento di espulsione emesso dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico nei confronti di un egiziano di 35 anni irregolare in Italia. Secondo quanto emerso, l’uomo aveva scelto la giovane come sua futura sposa ma lei non voleva saperne di lui, né i due avevano mai avuto una relazione sentimentale. Ma più il trentacinquenne riceveva "no" e più insisteva, ai danni della vittima. L’uomo, al quale precedentemente era stato negato il permesso di soggiorno per pericolosità ...