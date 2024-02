Lo Show dei Record | anticipazioni 25 febbraio | le esibizioni

Lo Show dei Record 2024: puntata 18 febbraio, conduttore, prove, giudici e dove vedere la decima edizione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lodei25: domani sera su Canale 5 nuova puntata (la quarta) di questa edizione dello spettacolare programma condotto da Gerry Scotti. Come emozionerà i telespettatori? Scopriamolo insieme! Lodei25: i numeri Segnaliamo nel prossimo appuntamento de “Lodei” l’esibizione sott’acqua dell’attrice russa, diventata “asso” di apnea, Marina Kazankova, 42 anni. Ha vinto ben 4 volte il Guinness dei Primati e in trasmissione ballerà a 10 m di profondità in una piscina molto particolare: quella di Montegrotto, in provincia di Padova. Non ne esiste una così profonda! L’impresa di Marina sarà ripresa da un volto noto in quest’ambito e dello ...