Lo accoltella alla schiena durante una lite | tentato omicidio ad Anzio

Accoltellato alla schiena durante una lite, grave un 58enne. Caccia all'aggressore

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 –degenera in: è successo ad, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone la custodia cautelare in carcere per un 41enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di. Nei giorni scorsi, l’uomo si era incontrato con un 58enne presso un bar lungo la via Nettunense per chiarire alcuni dissidi professionali nati tra i due, in quanto entrambi si occupano di autospurgo. Evidentemente non hanno raggiunto alcun accordo e, dopo essere usciti nel parcheggio dell’attività, hanno cominciato ad ...