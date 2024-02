Liverpool | Alexander-Arnold vittima di stalking | il calciatore perseguitato da una donna per un anno

Liverpool, anno infernale per Alexander-Arnold: è stato vittima di una donna "affamata di sesso"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Non finiscono i guai per Trentdelgià alle prese con il recupero da un infortunio al ginocchio. Stando a quanto rivelato dal The Sun, il giocatore classe ’98 è stato letteralmenteda unanel corso dell’ultimo. Un vero e proprio caso di, con lache viene definita come una “malata di sesso” alla caccia ossessiva della sua preda.è stato costretto a cambiare numero di cellulare, installare degli allarmi e far sì che la sua posta venga controllata e filtrata a causa delle lettere e dei materiali osceni che laha inviato nel corso degli ultimi mesi. Inoltre ilha ...

Liverpool transfer news: David James urges Trent Alexander-Arnold to think carefully about contract extension: Arnold has a Liverpool contract which is due to expire in the summer of 2025. There have been reports of talks over a new deal but considerable uncertainty around Anfield means that so far a renewal ... msn

Chelsea vs. Liverpool live stream: How to watch EFL Cup final live online, TV channel, prediction, odds: Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Ben Doak, Stefan Bajcetic, Joel Matip, Diogo Jota, Thiago Alcantara and Curtis Jones are all out. Mohamed Salah and Darwin Nunez missed the midweek ... cbssports

Alexander-Arnold ha assunto una guardia del corpo e un investigatore privato dopo essere stato "perseguitato" da una "stalker pazza di sesso": Alexander-Arnold ha assunto una guardia del corpo e un investigatore privato dopo essere stato "perseguitato" da una "stalker pazza di sesso" ... golssip