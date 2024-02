LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | tre corridori in fuga | c’è anche Marco Murgano

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier ancora l'uomo da battere

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01 8 km al traguardo intermedio di Yas Marina. 10.59 L’azione dei due belgi viene immediatamente neutralizzata dal plotone principale. 10.58 Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Deceuninck) e Gijs Van Hoecke (Intermaché-Wanty) provano a scappare dal gruppo. 10.57 Il gruppo ha già mangiato un minuto abbondante sui tre fuggitivi. 10.56 E’ addirittura Tim Merlier l’uomo che si sta facendo carico di riportare il gruppo sulla testa della corsa. 10.54 Nel gruppo in molti provano ad evadere dal plotone principale per andare all’inseguimento dei tre battistrada. 10.50 Il gruppo ora prova ad accelerare il suo passo, visto che i tre fuggitivi si sono portati sui 3? di vantaggio. 10.49 Venti chilometri al primo traguardo volante situato nel Circuito di Yas Marina. 10.48 Velocità media che in questi primi minuti di gara si ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'UAE Tour 2024 , breve corsa a tappe in programma ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.20 I grandi favoriti per il successo di tappa sono ovviamente Tim Merlier e Olav Kooij. Il belga della ... (oasport)

