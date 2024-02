LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia la sesta frazione | ultima chance per gli sprinter

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier ancora l'uomo da battere

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.42 Juan Pedro Lopez aveva un distacco da Vine di 1’12” prima dellaodierna. Stando così le cose, lo spagnolo scalzerebbe l’australiano in vetta alla classifica generale. 10.40 Il gruppo al momento non vuole provare a riprendere i tre fuggitivi, i quali vantano già un margine di un minuto sul resto della compagnia. 10.36 Subito tre corridori tentano un attacco, si tratta di Eddy Finé (Cofidis), Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) e l’azzurro Marco Murgano (Team Corratec-Vini Fantini). 10.35 SI PARTE! 10.33 Il gruppo è ancora in viaggio verso il chilometro zero, punto in cui inizierà ufficialmente la gara. 10.30 I primi 5,5 km di questasaranno neutralizzati. 10.28 I corridori hannoto il loro avvicinamento al chilometro zero. 10.27 Arriva la prima ...