LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Consonni e Viviani cercano il colpaccio in volata

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier ancora l'uomo da battere

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’UAE, breve corsa a tappe in programma negli Emirati Arabi Uniti diventata un appuntamento fisso che anticipa le prime grandi classiche della stagione. Ultima chance per i velocisti quella che si presenterà quest’: in attesa del gran finale programmato per la giornata di domani, nella mattinata odierna andrà in scena un’altra frazione in pianura che favorirà gli sprinter nella corsa al successo. Percorso odierno che per disllo ricalca quelli visti in questa settimana nello stato mediorientale. Il tracciato, lungo 138 km, si svilupperà nei dintorni di Abu Dhabi, la capitale del paese emiratino: si partirà dal Louvre Abu Dhabi Museum ...

