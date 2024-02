LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | cinque corridori in fuga | c’è anche Marco Murgano

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: tre corridori in fuga, c'è anche Marco Murgano

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.22 C’è il ricongiungimento di Rickaert e Uhlig sul terzetto di testa, ora laè composta daelementi. 11.21 Uhlig e Rickaert si sono messi in scia ai tre battistrada, mail gruppo principale ha guadagnato molto in questa fase, visto che ora il distacco dalla testa è sceso a 1’30”. 11.19 Il vento sta aumentando d’intensità, 15 km/h la velocità registrata ora. 11.17 Il distacco di Rickaert e Uhlig dalla testa della corsa è di una quarantina di secondi. 11.13 Ecco il risultato del primo sprint intermedio di giornata. 1 LÓPEZ Juan Pedro 8 3” 25 2” 3 FINÉ Eddy 3 1” 11.11 Rickaert e Uhlig si portano a meno di un minuto di distacco dalla testa della corsa. 11.10 110 km al traguardo. 11.08 Tre ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.20 I grandi favoriti per il successo di tappa sono ovviamente Tim Merlier e Olav Kooij. Il belga della ... (oasport)

QF Asiabasket 2025 - Il Bahrein, avversario dell'Italia, vince con gli Emirati Arabi: Nel primo turno delle qualificazioni all'Asiabasket 2025 a Manama il Bahrein, nazionale che sarà avversaria dell'Italia nel preolimpico a Porto Rico, ha incontrato la squadra ... pianetabasket

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Consonni e Viviani cercano il colpaccio in volata: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’UAE Tour 2024, breve corsa a tappe in programma negli Emirati Arabi Uniti diventata un appuntamento fisso che anticipa le prime grandi ... oasport

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Kooij beffa Merlier per un centimetro. Quarto un ottimo Consonni: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quinta tappa dell'UAE Tour 2024. In programma oggi la frazione di 182 chilometri da Al Aqah ad Umm al Quwain. A ... oasport