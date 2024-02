LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | cinque corridori in fuga a 40 km dalla fine | c’è anche Marco Murgano

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Consonni e Viviani cercano il colpaccio in volata

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45 40 km al traguardo. 12.42 Non c’è molta organizzazione nel gruppo, tant’è che nessuna squadra si sta prendendo l’onere di fare l’andaturna. 12.38 Cresce nuovamente il margine che separa la testa della corsa dal gruppo, ora distante di oltre un minuto. 12.36 15 km al secondo traguardo intermedio di giornata. 12.31 Il gruppo si porta sotto i 40? di distacco, sebbene la velocità d’andatura superi di poco i 40 km/h. 12.29 Cinquanta chilometri all’arrivo, rimane stabile la situazione di corsa. 12.24 Andatura che non sale di tono nel gruppo, il quale romperà gli indugi probabilmente intorno ai -20 km. 12.21 Il distacco del gruppo oscilla continuamente tra 45? e 1?. 12.18 Ricapitoliamo i nomi deiatleti in testa alla corsa: Jonas Rickaert, Henri Uhlig (Alpecin-Deceuninck), Eddy Finé ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.29 Cinquanta chilometri all’arrivo, rimane stabile la situazione di corsa. 12.24 Andatura che non sale di tono ... (oasport)

QF Asiabasket 2025 - Il Bahrein, avversario dell'Italia, vince con gli Emirati Arabi: Nel primo turno delle qualificazioni all'Asiabasket 2025 a Manama il Bahrein, nazionale che sarà avversaria dell'Italia nel preolimpico a Porto Rico, ha incontrato la squadra ... pianetabasket

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Consonni e Viviani cercano il colpaccio in volata: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’UAE Tour 2024, breve corsa a tappe in programma negli Emirati Arabi Uniti diventata un appuntamento fisso che anticipa le prime grandi ... oasport

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Kooij beffa Merlier per un centimetro. Quarto un ottimo Consonni: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quinta tappa dell'UAE Tour 2024. In programma oggi la frazione di 182 chilometri da Al Aqah ad Umm al Quwain. A ... oasport