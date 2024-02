LIVE Superbike | GP Australia 2024 in DIRETTA | tra poco il via di gara-1!

LIVE Superbike, GP Australia 2024 in DIRETTA: gara-1, inizia la caccia a Bautista

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.45 Ecco la griglia di partenza: 1 Nicolò Bulega Ducati 1:27.9162 Andrea Iannone Ducati +0.238 3 Alex Lowes Kawasaki +0.323 4 Dominique Aegerter Yamaha +0.487 5 Toprak Razgatlioglu BMW +0.6046 Andrea Locatelli Yamaha +0.624 7 Remy Gardner Yamaha +0.688 8 Sam Lowes Ducati +0.760 9 Alvaro Bautista Ducati +0.78410 Michael Rinaldi Ducati +0.868 11 Jonathan Rea Yamaha +0.97412 Danilo Petrucci Ducati +0.987 13 Xavi Vierge Honda +1.084 14 Garrett Gerloff BMW +1.12915 Axel Bassani Kawasaki +1.202 16 Michael van der Mark BMW +1.211 17 Bradley Ray Yamaha +1.326 18 Philipp Öttl Yamaha +1.347 19 Scott Redding BMW +1.810 20 Tito Rabat Kawasaki +1.893 21 Tarran MacKenzie Honda +3.217 22 Adam Norrodin Honda +3.972 05.40 Nicolò Bulega non avrebbe potuto immaginare un debutto più straordinario nella ...

