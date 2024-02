LIVE Snowboard, PGS Krynica 2024 in DIRETTA: gli azzurri provano a riaprire la Coppa del Mondo

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle fasi finali del PGS di(Polonia), gara-1 della sesta tappa valida per ladeldiparallelo 2023/. Sarà una giornata molto importante per l’Italia, chiamata in entrambe le categorie ad accorciare le distanze dai leader delle rispettive classifiche generali. In campo maschile Edwin Coratti vuole insidiare Benjamin Karl, al momento primo con 422 contro i 220 punti dell’azzurro. A caccia di risultati importanti poi una folta schiera ditra cui Aaron March, Mirko Felicetti, Daniele Bagozza e il veterano Roland Fischnaller, tutti a ridosso della top 3. Fari puntati in campo ...