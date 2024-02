LIVE Snowboard | PGS Krynica 2024 in DIRETTA | Fischnaller conquista la seconda posizione | 3° Bagozza

LIVE Snowboard, PGS Krynica 2024 in DIRETTA: gli azzurri provano a riaprire la Coppa del Mondo

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:21 Non ci resta che salutarvi, amici di OA Sport! Grazie per aver condivido con noi le emozioni delloin parallelo! Rimanete collegati per tutti gli altri aggiornamenti. BUON PROSEGUIMENTO DI GIORNATA 14:20 Ricordiamo che domani, domenica 25 febbraio, le gare cominceranno sempre alle 13:00. 14:19 Domani sarà inoltre importante cercare di fare risultato in campo femminiile, dove oggi non è arrivato un piazzamento importante. 14:17 Arriva quindi un secondo e un terzo posto dall’Italia maschile in questa gara-1 di. Il bottino potrà essere aumentato già da domani, in occasione di gara-2. 14:14 Termina al secondo posto la gara di! L’azzurro è rimasto leggermente attardato nella parte centrale, non riuscendo a recuperare ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:01 FINALEEEEEEEEE FINALEEEEEEE FINALEEEEE PER Fischnaller !!!!! Obmann in difficoltà dalla parte centrale del ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:12 TERZO POSTO PER Bagozza !!!! GARA SPLENDIDA PER L’AZZURRO. Ancora in difficoltà ... (oasport)

LIVE Snowboard, PGS Krynica 2024 in DIRETTA: gli azzurri provano a riaprire la Coppa del Mondo: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle fasi finali del PGS di Krynica (Polonia), gara-1 della sesta tappa valida per la Coppa del Mo ... oasport

Snowboard oggi, PGS Krynica 2024: programma 24 febbraio, orari, tv, streaming: Dopo quattro settimane torna la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard parallelo. Oggi, sabato 24 febbraio, si disputerà infatti a Krynica (Polonia) gara-1 del PGS, sesto appuntamento del calendario s ... oasport

LIVE COVERAGE OF FIS ALPINE SKI WORLD CUP FROM PALISADES TAHOE IN CALIFORNIA PRESENTED THIS WEEKEND ON CNBC AND PEACOCK: Live Coverage Begins Saturday, Feb. 24, at 1 p.m. ET on CNBC and Peacock with Run 1 of Men’s Giant Slalom STAMFORD, Conn. – Feb. 22, 2024 – NBC Sports presents coverage of the FIS Alpine Ski World Cup ... nbcsportsgrouppressbox