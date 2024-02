LIVE Skeleton | Mondiali 2024 in DIRETTA | partenza ritardata | attesa per Margaglio e Bagnis

LIVE Skeleton, Mondiali 2024 in DIRETTA: Margaglio e Bagnis ci credono per una medaglia nel misto

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.05:di qualche minuto 17.03: La coppika spagnola è pronta a prendere il via, la formula è quella del team relay dello slittino, la somma dei tempi delle due discese è il tempo di riferimento della squadra 17.00: Questa la lista delle 18 coppie al via: 1-1 ESP TORRES QUEVEDO Ana 1-2 RODRIGUEZ Adrian 2-1 BEL PELCKMANS Aline 2-2 FREELING Colin 3-1 SUI2 SIMMCHEN Julia 3-2 SUMMERMATTER Livio 4-1 CZE FERNSTAEDT Anna 4-2 DRAHONOVSKY Timon 5-1 AUT1 ERLACHER Julia 5-2 SCHLINTNER Alexander 6-1 SUI1 SCHMIED Sara 6-2 BUFF Vinzenz 7-1 CAN1 CHANNELL Jane 7-2 ENZIE Blake 8-1 CAN2 CLARKE Hallie 8-2 KUEHN Ryan 9-1 CHN2 LI Yuxi 9-2 YAN Wengang 10-1 ITA2 CRIPPA Alessia 10-2 GASPARI Mattia 11-1 USA RO Mystique 11-2 FLORIAN Austin 12-1 GBR1 COLTMAN Amelia 12-2 WYATT ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:53 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali di Skeleton . Grazie per aver ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara mixed team di Skeleton valevole per i ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00: Questa la lista delle 18 coppie al via: 1-1 ESP TORRES QUEVEDO Ana 1-2 RODRIGUEZ Adrian 2-1 BEL PELCKMANS ... (oasport)

LIVE Skeleton, Mondiali 2024 in DIRETTA: Margaglio e Bagnis ci credono per una medaglia nel misto: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara mixed team di Skeleton valevole per i Campionati Mondiali di Winterberg in Germania. Sul ...oasport

Skeleton, Coppa del Mondo, Grotheer al comando, quarto Bagnis: L'Italia è in piena lotta per una medaglia ai Mondiali di Skeleton in corso a Wintenberg. Al comando a metà gara in campo maschile è presente il tedesco Christopher Grotheer che si trova con soli quat ...napolimagazine

Skeleton: Mondiali, Clarke al comando, Margaglio 13esima: I Mondiali di Skeleton in corso a Wintenberg regalano subito sorprese, in particolare in campo femminile dove al comando si è posta la giovane canadese Hallie Clarke che dopo due manche precede la ...napolimagazine