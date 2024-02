LIVE Skeleton | Mondiali 2024 in DIRETTA | Margaglio e Bagnis sesti nel team mix Oro a Germania 1

LIVE Skeleton, Mondiali 2024 in DIRETTA: Margaglio e Bagnis ci credono per una medaglia nel misto

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.30: per il Mondiale diè tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 18.29: Oro a1 dunque con Neise e Grotheer, argento per Gran Bretagna 1 con Stoecker e Weston e bronzo per2 con Pfeifer-Jungk. Sesto posto perche hanno pagato qualche imprecisione entrambi nella parte finale della pista 18.27: E’ ORO1! Grotheer fa meglio di 15 centersimi rispetto a Weston e1 vince con 12 centesimi di vantaggio 18.25: Che rimonta nel finale per Neise che riesce ad arrivare a soli 3 centesimi da Stoecker dopo aver avuto mezzo secondo di ritardo nella prima parte. Ora Grotheer per il bis d’oro 18.23: Va al comando Gbr 1! Bravissimo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00: Questa la lista delle 18 coppie al via: 1-1 ESP TORRES QUEVEDO Ana 1-2 RODRIGUEZ Adrian 2-1 BEL PELCKMANS ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05: partenza ritardata di qualche minuto 17.03: La coppika spagnola è pronta a prendere il via, la formula è ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.03: Completa la riimonta Wyatt che porta Gbr 2 in testa con 9 centesimi di vantaggio su Usa. Ora Austria 2 18.01: ... (oasport)

LIVE Skeleton, Mondiali 2024 in DIRETTA: Margaglio e Bagnis ci credono per una medaglia nel misto: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara mixed team di Skeleton valevole per i Campionati Mondiali di Winterberg in Germania. Sul ...oasport

Skeleton, Coppa del Mondo, Grotheer al comando, quarto Bagnis: L'Italia è in piena lotta per una medaglia ai Mondiali di Skeleton in corso a Wintenberg. Al comando a metà gara in campo maschile è presente il tedesco Christopher Grotheer che si trova con soli quat ...napolimagazine

Skeleton: Mondiali, Clarke al comando, Margaglio 13esima: I Mondiali di Skeleton in corso a Wintenberg regalano subito sorprese, in particolare in campo femminile dove al comando si è posta la giovane canadese Hallie Clarke che dopo due manche precede la ...napolimagazine