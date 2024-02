LIVE Skeleton | Mondiali 2024 in DIRETTA | Margaglio e Bagnis ci credono per una medaglia nel misto

LIVE Skeleton, Mondiali 2024 in DIRETTA: Bagnis si gioca la medaglia dalle 16.00

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella gara mixed team divalevole per i Campionatidi Winterberg in Germania. Sul budello tedesco si chiude con la gara mista la stagiuone delloche ha regalato buone soddisfazioni all’Italia, protagonista ancher a questo Mondiale. L’Italia tenta l’assalto al podio nella gara diche chiude il programma delloaidi Winterberg. Gli azzurri di punta, Amedeoe Valentina, che formano la coppia italiana nella gara che assegna il terzo titolo iridato dello, si sono ben ...

