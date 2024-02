LIVE Skeleton | Mondiali 2024 in DIRETTA | Germania favorita | attesa per Margaglio e Bagnis

LIVE Skeleton, Mondiali 2024 in DIRETTA: Margaglio e Bagnis ci credono per una medaglia nel misto

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.03: Completa la riimonta Wyatt che porta Gbr 2 in testa con 9 centesimi di vantaggio su Usa. Ora Austria 2 18.01: Resta vicinissima agli Usa Coltman che chiude con soli 6 centesimi di ritardo 17.59: Bene anche Florian che aumenta di 2 decimi il vantaggio degli statunitensi che vanno in testa con 57 centesimi di vantaggio su Cina 2. Ora Gbr 1, mancano le ultime sette squadre 17.57: Ro consegna un buon vantaggio al compagno di squadra di 37 centesimi 17.55: Perde progressivamente Gaspari e la coppia italiana è terza a 58 centesimi dai cinesi. prova non impeccabile per Gaspari. Ora Usa 17.53: Discreta la prova di Alessia Crippa che perde solo 16 centesimi rispetto a Li, ora Gaspari 17.51: Grande discesa del cinese Yan che porta in pesta Cina 2 con un vantaggio considerevole di 42 centesimi rispetto a Canada 2. ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara mixed team di Skeleton valevole per i ...

17.00: Questa la lista delle 18 coppie al via: 1-1 ESP TORRES QUEVEDO Ana 1-2 RODRIGUEZ Adrian 2-1 BEL PELCKMANS ...

17.05: partenza ritardata di qualche minuto 17.03: La coppika spagnola è pronta a prendere il via, la formula è ...

Skeleton, Coppa del Mondo, Grotheer al comando, quarto Bagnis: L'Italia è in piena lotta per una medaglia ai Mondiali di Skeleton in corso a Wintenberg. Al comando a metà gara in campo maschile è presente il tedesco Christopher Grotheer che si trova con soli quat ...napolimagazine

Skeleton: Mondiali, Clarke al comando, Margaglio 13esima: I Mondiali di Skeleton in corso a Wintenberg regalano subito sorprese, in particolare in campo femminile dove al comando si è posta la giovane canadese Hallie Clarke che dopo due manche precede la ...napolimagazine