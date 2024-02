LIVE Sci alpino | gigante Palisades Tahoe 2024 in DIRETTA | Odermatt pigliatutto | decima vittoria e Coppa del Mondo! Azzurri lontanissimi

Lo sci alpino stasera non sarà in tv sulla RAI: dove vedere il gigante di Palisades Tahoe, orari, startlist, streaming

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DEL23.05: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con lo slalom sempre alla stessa ora. Buona notte! 23.03: Questa la classifica delladel Mondo generale, vinta dacon 10 gara di anticipo:1702 Feller 701 Sarrazin 684 Kriechmay 667 Meillard 554 Kristoffersen 529 Paris 499 Schwarz 464 Kilde 440 Allegre 372 23.00: Questa la classifica delladel Mondo di700 Zubcic 318 Kristoffersen 298 Kranjec 285 Steen Olsen 247 Feller 211 Schwarz 210 Meillard 208 Radamus 184 Tumler 153 22.58. Questa la classifica finale deldi Palizade ...